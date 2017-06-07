В Вильнюсе нашли девять мешков с человеческими костями

В Вильнюсе в районе Старого города нашли девять мешков с человеческими костями. Об этом в среду, 7 июня, сообщает сайт Irytas.lt со ссылкой на полицию литовской столицы.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая утверждала, что обнаружила в промежутке между домами мешки с костями. Полицейские обследовали участок и убедились, что женщина говорила правду.

Кости были сложены в мешки со строительными отходами. Земельный участок, на котором они найдены, в 2015 году был приобретен в частную собственность, на нем началось строительство. Позднее строительные работы приостановили.

Ранее на этом месте уже находили человеческие кости, так как когда-то там находилось кладбище.

В июне 2016-го в Вильнюсе археологи обнаружили подземный тоннель на месте, где нацисты устраивали массовые казни во времена Второй мировой войны. Подземный ход в 1944 году вырыли заключенные с помощью ложек. В апреле того же года они предприняли попытку бегства. В подземный ход удалось проникнуть 40 людям, 11 из них скрылись в лесу и вступили в ряды партизан. Остальные были пойманы и расстреляны нацистами.