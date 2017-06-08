ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на очередном заседании решил сохранить базовую ставку на уровне ноль процентов. Соответствующая информация содержится в сообщении ЕЦБ, опубликованном в четверг, 8 июня.

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Ставку по депозитам также принято решение не менять. Она осталась на уровне в минус 0,4 процента.

Кроме того, ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения. Он составляет 60 миллиардов евро в месяц.

Регулятор также сообщил, что в течение продолжительного времени его ставки будут находится на текущих или более низких значениях.