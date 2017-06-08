«РусГидро» успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии БО-П05

ПАО «РусГидро» 7 июня закрыло книгу заявок по облигациям компании серии БО-П05 объемом 10 миллиардов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе «РусГидро».

Размещение выпуска вызвало большой интерес у широкого круга инвесторов. Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в пять раз превысила необходимый объем.

Удачно выбранное время выхода на размещение позволило дважды снизить первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,5-8,65 процента) до финального 8,2-8,25 процента, отмечается в сообщении. Итоговая ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2 процента годовых, что является самым низким купоном по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года.

Размещение облигаций «РусГидро» состоялось ниже уровней всех торгующихся выпусков эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня. В сообщении отмечается, что спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) составил 37 базисных пунктов, что является исторически минимальным уровнем среди всех рыночных размещений на локальном рынке облигаций.

По словам председателя правления — генерального директора «РусГидро» Николая Шульгинова, параметры нового выпуска облигаций свидетельствуют о «последовательном укреплении российского финансового рынка, а также отражают результат слаженной работы компании с нашими опорными банками на рынках долгового капитала». «По всем направлениям мы будем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы подтвердить высокий уровень доверия к РусГидро как надежной и эффективной государственной электроэнергетической компании», — подчеркнул Николай Шульгинов.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, со-организатор — АБ «Россия».

«Новое размещение ПАО «РусГидро» стало рекордным как с точки зрения ставки в ее числовом выражении, так и в терминах спреда к ОФЗ, который составил 37 базисных пунктов, — отметил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев. — В ходе формирования книги было подано более 50 заявок, совокупный спрос превысил 53 миллиарда рублей, маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен дважды с первоначального уровня, до 8,2-8,25 процента. Финальная ставка купона составила 8,2 процента годовых, это самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года». Эксперт также отмечает высокий профессионализм менеджмента компании, который принимал активное участие в реализации данной сделки.

Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года.

