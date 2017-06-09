Профессиональные инвесторы раскроют секреты эффективных сделок

Инвестиционная площадка StartTrack проведет девятый сезон Вечерней программы для инвесторов, где участники узнают о последних тенденциях венчурного рынка и о том, как выгодно вкладывать деньги в кризис. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Мероприятие состоится в Москве с 19 по 23 июня. Семь экспертов расскажут, как искать и оценивать стартапы, структурировать венчурные сделки и снижать инвестиционные риски. Кроме того, участники узнают, как сохранить и приумножить свои вложения в непростых экономических условиях и какие отрасли сейчас наиболее перспективны для инвестирования. Также будут рассмотрены кейсы зарубежных компаний, а также успехи и провалы отечественных стартапов.

Хедлайнером мероприятия выступит сооснователь посевного венчурного фонда The Untitled VC Константин Синюшин, который расскажет о собственном опыте инвестиций. «Для меня как инвестора слова "первый раз" и "первый провал" — синонимы. Я начинал инвестировать, будучи опытным предпринимателем и топ-менеджером, но избежать ошибок это не помогло. Сейчас интерес к инвестициям в бизнес в России растет, появляются новые финансовые посредники и инструменты. Низкий порог входа привлекает, например, попробовать инвестиции на посевной стадии или краудлендинг. Но риск потерять деньги практически стопроцентный, особенно без специальных знаний», — отмечает Синюшин.

С лекцией об успешных и провальных сделках выступит и инвестиционный директор StartTrack Сергей Четвериков. «В 2008 году новый тогда проект Airbnb предложил семи известным инвесторам 10-процентные доли за 150 тысяч долларов. Пятеро вежливо отказали, двое и вовсе не ответили. Другой инвестор сам вышел на Airbnb, но опоздал — стартап заключил сделку с акселератором. Сегодня Airbnb стоит 31 миллиард долларов. Вложенные на старте 150 тысяч принесли бы инвесторам 3,1 миллиарда. Подобные кейсы есть и в России. Важно знать всю их палитру от самых успешных до негативных. И, готовясь к собственным сделкам, вспоминать их», — считает он.

Также в мероприятии примут участие представители Mail.ru Group, международного венчурного фонда Maxfield Capital, руководители компаний в сфере HR и корпоративного права. По данным StartTrack, за полтора года Вечернюю программу для инвесторов посетили более 125 человек.