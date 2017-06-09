Минобороны получило партию «Терминаторов»

Улан-Удэнский авиационный завод передал министерству обороны очередную партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Машины были поставлены досрочно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» в пятницу, 9 июня.

Поставка Ми-8АМТШ проведена в рамках исполнения долгосрочного государственного контракта. По информации пресс-службы холдинга, машины уже прибыли в места постоянной дислокации.

В данный момент российские военные ведут масштабную закупку вертолетной техники, в частности семейства Ми-8 (Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5, а также специальных машин на их базе). Всего в 2011-2020 годах Минобороны должно получить более тысячи новых вертолетов различных типов.

Ми-8АМТШ — транспортно-штурмовой вертолет семейства Ми-8, оснащаемый комплексом вооружения (в том числе управляемого ракетного) и дополнительной броневой защитой кабины экипажа, а также комплексом авионики для ночных полетов.

Неофициальное название «Терминатор» машина получила после авиасалона в Фарнборо в 1999 году, где она демонстрировалась в экспортной версии Ми-171Ш.