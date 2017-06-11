В Забайкалье обнаружили две тонны недоставленных писем

Две тонны недоставленной почтовой корреспонденции обнаружили полицейские при обыске в квартире подозреваемой по уголовному делу в Чите. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

«Сотрудниками читинского городского управления МВД России установлено, что сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, является работником одного из почтовых отделений. По какой причине она складировала почтовые отправления в квартире у родственницы, в том числе судебные письма, сейчас выясняют полицейские», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в службу судебных приставов, указывает ведомство.

В августе 2016 года в Забайкалье уволили сотрудницу почты, выбросившую письма в лесу за городом Могоча. Об обнаружении писем сообщил глава Могочинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин. На свалке оказались личные и деловые письма, а также справки из медицинских учреждений за июль и август.