Анкара обвинила сторонников Гюлена в организации убийства посла Карлова

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит по приказу сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов»). Такое заключение сделала прокуратура Анкары, передает ТАСС.

По данным надзорного органа, исполнитель Мевлют Мерт Алтынташ имел связи с пятью членами ФЕТО. Кроме того, следователи установили, что убийца встречался с одним из фетхуллахистов в отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить российского посла.

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В Карлова стреляли 19 декабря 2016 года во время открытия выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в турецкой столице. Полиция ликвидировала Алтынташа, а дипломата доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

Анкара обвиняет Гюлена, проживающего в Соединенных Штатах с 1999 года, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Сам проповедник настаивает на своей непричастности к этим событиям. В октябре 2016 года Организация исламского сотрудничества (ОИС) признала Гюлена и его соратников террористами.