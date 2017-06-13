В аризонском гараже обнаружили утерянную картину Поллока

Картину американского художника Джексона Поллока, считавшуюся утерянной, нашли в гараже в Скотсдейле, штат Аризона. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает CNN.

Работа, написанная гуашью, была создана между 1945 и 1949 годами. Ее стоимость может составлять до 15 миллионов долларов. Произведение будет выставлено на аукцион 20 июня.

Полотно обнаружили на складе американского пенсионера родом из Небраски. Друг, помогавший с переездом в дом престарелых, посоветовался обратиться выставить несколько принадлежавших пенсионеру работ на торги. Глава аукционного дома Джош Левин, прибывший в гараж, заподозрил, что одно из произведений может принадлежать кисти Поллока.

Оказалось, что картина принадлежала сводной сестре старика, «нью-йоркской светской львице Дженнифер Гордон Косгрифф», которая была знакома с художником.

Джексон Поллок — идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Одной из наиболее значимых его картин считается «№ 5, 1948», которая в 2006 году была приобретена мексиканским коллекционером за 140 миллионов долларов, став одним из самых дорогих полотен в мире.