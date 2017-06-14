Сингапурские молодожены устроили свадебную фотосессию в магазине Apple

В Сингапуре молодожены Джермин Ви (Jermyn Wee) и Чиа Суат Хуан (Chia Suat Huang) устроили фотосессию в новом магазине Apple. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Хуан объяснила, что ей хотелось сфотографироваться в честь свадьбы, но у Ви эта идея не вызывала энтузиазма. В качестве компромисса они решили найти для съемки необычное место. Сначала выбор пал на Круглый рынок Тампенис — сингапурскую достопримечательность, которая славится своими ресторанами. Потом пара вспомнила об открывшемся меньше месяца назад магазине Apple.

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Жених, который оказался большим поклонником марки, горячо поддержал этот вариант. Невеста, также предпочитающая компьютеры и телефоны этой компании, была не против. Утром они направились в магазин Apple и рассказали сотрудникам о своих планах. Менеджер пустил их в торговый зал за десять минут до открытия и позволил сделать фотографии.

«Мы смеялись, какой глупой была вся эта затея, но в то же время это было очень круто», — говорит Хуан. После фотосессии молодожены отправились в свадебное путешествие во Вьетнам.

14 июня сообщалось, что молодожены из Азии совершили трехмесячное путешествие по миру ради эффектных свадебных снимков.