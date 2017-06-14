Молодожены отправились в трехмесячное путешествие по миру ради свадебных снимков

Молодожены из Азии совершили трехмесячное путешествие по миру ради эффектных свадебных снимков. Об этом в среду, 14 июня, пишет Daily Mail.

Малайзийский фотограф Кеоу Ви Лунг (Keow Wee Loong) и его супруга Марта Сибилак (Marta Sibielak) за указанный срок побывали в том числе Венеции, Лондоне, Копенгагене. Они посетили и такие известные природные достопримечательности, как Язык Тролля (каменный выступ на высоте 700 метров в Норвегии) и гору Фудзи.

При этом туристы везде фотографировались в одной и той же позе — целующимися и одетыми в свадебные наряды. Путешествие обошлось паре почти в тысячу долларов на двоих, что было дешевле, чем они предполагали, отметил Кеоу Ви Лунг.