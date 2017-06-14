Источник прокомментировал работу российских боевых пловцов в Сирии

Работа российских боевых пловцов в Сирии, охраняющих корабли в порту и на рейде Тартуса, является продолжением принятой в СССР практики использования военно-морского спецназа для защиты отечественного судоходства и боевых кораблей в опасных водах. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в российских силовых структурах.

«Это традиционное для наших боевых пловцов направление работы. Со второй половины 1960-х и практически до самого распада СССР с последующим свертыванием зарубежного присутствия наши специалисты действовали в Африке, во Вьетнаме, на Кубе, в других странах Латинской Америки. В их задачи входило противодействие ПДСС (подводным диверсионным силам и средствам), а проще говоря — охрана советских кораблей на рейдах и в портах от возможных атак со стороны вражеских подводных диверсантов», — отметил собеседник редакции.

В среду, 14 июня РИА Новости сообщило о наличии в Сирии российских боевых пловцов, охраняющих корабли в порту и на рейде базы Тартус.

«В Тартусе работают все категории боевых пловцов: минеры, инженеры, разведчики, отрабатывается целый комплекс мероприятий, начиная от противодиверсионного и противоминного охранения кораблей, заканчивая разведкой наиболее удобных мест на побережье, куда могли бы высадиться боевые пловцы противника. Можно сказать, что подразделения ПДСС Черноморского флота получают реальный боевой опыт в условиях Средиземного моря», — сказал собеседник редакции.

В настоящее время подразделения боевых пловцов ВМФ России входят в состав отрядов борьбы с ПДСС (13 отрядов на всех четырех флотах) и четырех морских разведывательных пунктов (по одному на каждом флоте).