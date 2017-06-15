В Третьяковке покажут высокомолекулярную версию «Явления Христа народу»

Третьяковская галерея представит медиапроект «ПроЯвление» художника Павла Каплевича. Об этом сообщается на сайте музея.

«ПроЯвление» — диалог Каплевича с картиной русского художника Александра Иванова «Явление Христа народу (Явление Мессии)», законченной в 1857 году.

Проект представляет собой авторскую интерпретацию процесса создания полотна, воплощенную с помощью современных технологий. Каплевич более 15 лет работал над методом высокомолекулярной обработки тканей, позволяющим преобразовывать один материал в другой.

«Творение Иванова предстает то в виде гобелена, то полуосыпавшейся фрески, то превращается в скульптурный рельеф или в черно-белую гравюру. Фигура Христа то исчезает в отдалении, то появляется вновь вслед за мистическим голубем, парящим в одном из вариантов композиции», — говорится в пресс-релизе.

Художник соединил на ткани картину Иванова вместе с многочисленными эскизами к ней, что позволяет увидеть, как задумка живописца менялась с течением времени.

Иванов писал «Явление Христа народу» около 20 лет. «Я хотел моих любезных соотечественников Русских помирить между собою сюжетом своим, первым сюжетом в свете! Который мне ниспослан самим Богом — по крайней мере, я так верю», — так художник описывал зарождение идеи создания картины.

«Средствами современного искусства можно решить многие проблемы, которые сегодня стоят перед обществом. Поэтому "Норникель" поддерживает проекты по развитию современного искусства, например, сделать искусство доступным для жителей тех регионов, где расположены наши предприятия, поддерживать новые культурные институции. Для нас интересны творческие эксперименты, направленные на переосмысление и новое прочтение классики, в которых нетривиально переплетаются история и искусство. Это в полной мере относится к проекту Павла Каплевича "ПроЯвление"», — отметила старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Экспозиция откроется 16 июня и продлится до 31 июля.

Работа будет демонстрироваться в павильоне, построенном архитектором Сергеем Чобаном, который расположится перед входом в главное здание в Лаврушинском переулке.

