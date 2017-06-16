Пенсионера случайно закололи вилами возле трамвая в Запорожье

В Запорожье один пенсионер случайно заколол другого вилами возле трамвая. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает «Depo.Запорожье» со ссылкой на полицию.

Как рассказали свидетели, 80-летний пенсионер, входя в трамвай, упал на вилы, которые нес 88-летний мужчина за ним. Пострадавший скончался на месте. Отмечается, что сельскохозяйственный инструмент находился в сумке.

В июне 2016-го в городе Константиновка Донецкой области Украины женщина убила своего мужа на домашних соревнованиях по метанию ножа. «"Метательница" попала кухонным ножом в левую ногу мужа, задев при этом артерию», — сообщили в полиции.

В том же месяце в Закарпатской области Украины депутат райсовета по неосторожности застрелил майора полиции. Член районного совета при этом был в составе группы граждан, которые занимались незаконной охотой.