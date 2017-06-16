Минпромторг оценил экспортный потенциал самолета Як-152

На авиасалоне МАКС-2017 планируется провести переговоры о поставках самолетов первоначального обучения пилотов Як-152. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас есть установка высшего руководства страны по всем видам техники: мы должны начинать продавать ее еще до того, как она будет запущена в производство. Поэтому продавать мы ее будем на МАКСе», — отметил он, добавив, что потенциал у самолета есть на рынках Африки, Азии и Латинской Америки.

МАКС-2017 пройдет с 18 по 23 июля. Это один из крупнейших авиасалонов в мире. Мероприятие проходит раз в два года в подмосковном Жуковском начиная с 1993-го.

Двухместный Як-152 разработан в ОКБ Яковлева (ныне Инженерный центр корпорации «Иркут») на базе учебно-тренировочного самолета Як-54 в начале 2000-х годов. Доработка машины под требования военных велась с 2014 года в рамках опытно-конструкторской работы «Птичка-ВВС».

Самолет предполагается оснастить специально разработанным для него немецким дизельным двигателем RED A03 V12 мощностью 500 лошадиных сил. Машину оборудуют системой катапультирования СКС-94М. Требования технического задания самолета предусматривают максимальную скорость горизонтального полета до 300-320 километров в час, посадочную скорость в 100-120 километров в час. Практический потолок полета — 4000 метров, максимальная дальность — 1400 километров.