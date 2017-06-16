Бизнес
 

Зубков снова стал акционером «Газпрома»

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Виктор Зубков
Виктор Зубков

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков снова стал акционером компании с долей в размере 0,0008 процента. Сделка по приобретению состоялась в конце прошлой недели. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает ТАСС.

Бывший председатель правительства России Зубков возглавил совет директоров «Газпром» в июне 2008 года. Впервые он приобрел 233,7 тысячи обыкновенных акций концерна в июле 2013 года, что на тот момент составляло 0,000987 процента уставного капитала.

Исходя из стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже, пакет Зубкова оценивался примерно в 30 миллионов рублей. В феврале 2014 года бывший премьер продал все свои акции 34,5 миллиона рублей. Сделка состоялась до серьезного обвала российского фондового рынка, случившегося в начале марта. Падение котировок акций «Газпрома» составило около 14 процентов.

У «Газпрома» более 23,6 миллиарда выпущенных акций. Контрольным пакетом владеет государство. Небольшие пакеты ценных бумаг концерна принадлежат топ- менеджерам. Например, председатель правления Алексей Миллер владеет 0,00095828 процента акций, зампреду правления Александру Медведеву принадлежит 0,00019869 процента.

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