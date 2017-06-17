Более 30 человек приговорили к казни за убийство генпрокурора Египта

Уголовный суд Каира приговорил к смертной казни 31 подсудимого. Они признаны виновными в причастности к убийству генпрокурора Египта в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

Теперь, согласно египетскому законодательству, прежде чем окончательный вердикт будет вынесен, смертный приговор должен быть утвержден муфтием. Как ожидается, это произойдет 22 июля.

В тот же день суд должен вынести вердикт по делам остальных обвиняемых. Всего по дело о гибели генпрокурора проходят 67 человек.

Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат умер 29 июня 2015 года в Каире после того, как его машину взорвали в центре города. От полученных ран высокопоставленный чиновник скончался в госпитале.

Пост генпрокурора Баракат занимал с июля 2013 года. За неполных два года своей деятельности он участвовал во многих громких уголовных процессах против членов организации «Братья-мусульмане» (ее деятельность запрещена на территории многих стран, включая РФ).

Ответственность за убийство Бараката взяла на себя группа «Народное сопротивление Гизы», намеревавшаяся отомстить за смертные приговоры в отношении членов организации «Братья-мусульмане». Политическое движение было запрещено в стране после военного переворота 2013 года. Несколько сотен сторонников «Братьев-мусульман», среди которых бывший президент Египта Мохаммед Мурси, были приговорены к казни.

