СМИ сообщили о массовом отравлении в турецкой армии

731 турецкий военнослужащий из пехотной бригады, располагающейся в районе Манисы на западе страны, был госпитализирован из-за тяжелого пищевого отравления. Об этом сообщает издание Hurriyet.

На нездоровье военнослужащие бригады пожаловались в субботу, 17 июня. Образцы пищи из части направлены на экспертизу. В рамках расследования этого инцидента под стражу взят 21 человек из компании, которая поставляет продукты питания в вооруженные силы.

Как отмечает издание, в мае в этой части с пищевым отравлением уже госпитализировали несколько сотен военнослужащих.

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В июле 2016-го сообщалось о массовом отравлении украинских военнослужащих в учебном центре вооруженных сил страны (ВСУ) «Десна» в Черниговской области. Командование ВСУ назвало причиной этого инцидента то, что продукты в части хранились с нарушением температурного режима. В частности, по его словам, в паштете для сухпайков, по его словам, было установлено превышение нормы содержания бактерий дрожжей и плесневых грибов в 2,5 раза и выявлены патогенные бактерии стафилококка.