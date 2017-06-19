Atari выпустит первую за 20 лет консоль

Atari опубликовала на своем YouTube-канале тизер нового продукта. По словам руководителя компании Фреда Шенэ (Fred Chesnais), компания планирует выпустить консоль Ataribox. Однако он не стал рассказывать подробности, отметив лишь то, что «мы возвращаемся к производству железа». Однако пока непонятно, будет ли это перевыпуск старой консоли, вроде Nintendo Classic Mini, или новое устройство с поддержкой современных игр.

Последняя домашняя приставка Atari под названием Jaguar вышла в 1993 году. В 2013 году компания объявила о банкротстве, однако Фред Шене купил ее и пообещал снова сделать успешной.