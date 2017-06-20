Петербургский суд отклонил иск на 16 миллионов к искусствоведу Баснер

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск коллекционера Александра Васильева к искусствоведу Елене Баснер. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 20 июня.

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Васильев требовал взыскать с Баснер 16,2 миллиона рублей и признать недействительной сделку по приобретению картины «В ресторане» художника Бориса Григорьева.

В декабре 2016-го суд принял решение о реабилитации Баснер. Она была оправдана в мае 2016 года по делу о мошенничестве при продаже картины Васильеву. Баснер подозревали в том, что она высказала заведомо ложное суждение о подлинности полотна, которое было впоследствии приобретено за 250 тысяч долларов. Суд посчитал обвинения в адрес искусствоведа недоказанными.

В 2011 году Васильев заказал в Русском музее дополнительную экспертизу купленной картины, показавшую, что полотно — подделка. В учреждении заявили, что подлинник, настоящее название которого — «Парижское кафе», с 1985 года хранится в запасниках музея.