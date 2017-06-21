Блогер замиксовал стоны порноактрисы ради свидания с ней

Видео: Ben Wonder / YouTube

YouTube-блогер Бен Уандер (Ben Wonder) опубликовал ролик, в котором рассказал о песне, написанной специально для порноактрисы Асы Акиры (Asa Akira) с использованием ее голоса. Видео опубликовано на канале блогера.

Уандер рассказал подписчикам о своей догадке: по его мнению, девушки любят музыкантов и могут согласиться пойти с ним на свидание. Он зашел в Twitter и предложил Акире погулять с ним. Та согласилась при одном условии: блогер должен написать для нее песню.

В качестве вдохновения Уандер посмотрел ролик с участием актрисы и решил использовать несколько звуков из него для основы трека. Готовый вариант музыкант представил в своем ролике.