Aizel займется мужчинами в интернете

Интернет-магазин Aizel объявил о запуске категории товаров для мужской аудитории интернет-покупателей. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 21 июня.

Основными задачами по развитию мужского отдела станет увеличение числа партнеров по модели «маркетплейс» от крупных мультибрендовых игроков до отдельных известных мировых брендов и молодых дизайнеров из России. В ближайшее время планируется запуск более широкого спектра мужских товаров: косметики, бижутерии и гаджетов. Планируется, что к концу года мужские товары должны составить порядка 30 процентов от общего ассортимента интернет-магазина.

В разделе уже представлено несколько десятков дизайнеров, среди которых: Gucci, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Stefano Ricci, Lanvin, Brioni, Salvatore Ferragamo, Christian Louboutin, Kiton и другие.

Интернет-магазин Aizel.ru основан в России предпринимателем Айсель Трудел. В магазине представлены вещи Gucci, Burberry, Valentino, Etro, Marc Jacobs и других зарубежных и российских брендов. Имеются свадебный и детский разделы.