Названы 14 лучших направлений для свадебного путешествия

Британская газета Daily Star перечислила 14 наиболее подходящих для свадебного путешествия направлений. В список, места в котором не ранжируются, включили остров Бора-Бора во Французской Полинезии в Тихом океане.

Там расположено рассчитанное на двух человек бунгало с одной спальней и ванной комнатой, а также балконом. Здание находится в саду, из окон открывается красивый вид. Отмечается, что на острове Тетиароа, также находящемся во Французской Полинезии, провели медовый месяц Пиппа Миддлтон (сестра герцогини Кембриджской Кэтрин) и ее муж, миллиардер Джеймс Мэттьюс.

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В перечень также попал курорт Coco Bodu Hithi на атолле Северный Мале (Мальдивские острова). На территории комплекса есть пляж, четыре ресторана, два бара и спа-центр. Coco Bodu Hithi расположен в 40 минутах езды на катере от аэропорта.

Кроме того, в списке оказался пятизвездочный отель Viceroy Bali в городе Убуд на индонезийском острове Бали. Там молодожены смогут уединиться в одной из вилл, каждая из которых оборудована своим бассейном, джакузи, телевизором с плоским экраном и док-станциями для iPod.

В топ-14 также были включены направления в Таиланде, Камбодже, Греции, Сент-Люсии, на Филиппинах, во Вьетнаме, в Индии, Кении, Австралии, Фиджи и Италии.

В феврале сообщалось об истории японских молодоженов, которые растянули медовый месяц до 400 дней, посетив за это время 48 стран.