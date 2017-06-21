В Австралии нудисты в шапочках устроили массовый заплыв в честь солнцестояния

На австралийском острове Тасмания прошел массовый заплыв нудистов в честь зимнего солнцестояния. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие проводилось в рамках ежегодного фестиваля Dark Mofo. По традиции, в самый короткий день года в Южном полушарии сотни людей голышом купаются в ледяной реке Деруэнт.

Невзирая на то, что температура воды составляла 14 градусов по Цельсию, а воздуха — четыре градуса, на мероприятие явились более тысячи человек, на всех даже не хватило полотенец. Согласно правилам, из одежды на участниках акции могут быть только красные купальные шапочки, символизирующие закат.

Фестиваль Dark Mofo проводится с 2013 года. Заплыв в ледяных водах Деруэнта является его неотъемлемой частью. Программа мероприятий 2017 года вызвала возмущение экологов и защитников животных из-за запланированного театрализованного представления австрийского художника-акциониста Германа Нитча. В ходе выступления Нитч планирует использовать окровавленные туши недавно убитых животных.