МГУ вошел в сотню лучших вузов Европы

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 лучших университетов Европы. Рейтинг составило издание Times Higher Education (THE).

МГУ занял 93-е место в топе, а в мировом рейтинге вуз занял 188-е место. Также в список лучших 200 университетов Европы попали Московский физико-технический институт (между 151-м и 160-м местами) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (между 191-м и 200-м местами).

Всего в список из 400 лучших вузов Европы попали 24 российских вуза. Среди них Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Санкт-Петербургский государственные университеты и другие.

Первые строчки рейтинга THE заняли Оксфордский и Кембриджский университеты, а также другие вузы Великобритании, Германии, Швейцарии и Швеции.

Ранее сообщалось, что МГУ занял 30-е место в рейтинге World Reputation Rankings 2017, который также публиковала британская компания Times Higher Education (THE). Это единственный российский вуз, попавший в сотню лучших учебных заведений мира.