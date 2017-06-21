В НАТО рассказали о сопровождении борта Шойгу и похвалили российских летчиков

В НАТО не знали, что на борту самолета, с которым сблизился истребитель F-16 альянса, находится министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом заявил представитель альянса в интервью ТАСС.

Ранее в НАТО сообщили, что F-16 приблизился к воздушному борту для его идентификации. В то же время в альянсе отметили, что действия пилота самолета Шойгу и российского летчика, который не дал F-16 сблизиться с бортом министра, были профессиональными и безопасными. РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что когда глава российского оборонного ведомства возвращался назад, самолет Североатлантического вновь сопроводил его, однако попыток сближения не принимал.

Инцидент с самолетом Шойгу в небе над нейтральными водами Балтийского моря произошел ранее 21 июня. Авиация стран-членов Североатлантического альянса попыталась сопроводить лайнер министра, следовавший в Калининград. Когда один из истребителей пошел на сближение, перед ним появился российский Су-27 из эскорта. Позднее была опубликована видеозапись произошедшего.