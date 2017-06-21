Умер рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep

Американский хип-хоп-исполнитель Prodigy (настоящее имя — Альберт Джонсон), участник дуэта Mobb Deep, скончался в Лас-Вегасе. Об этом заявила его знакомая Кэти Йендоли, передает CNN в среду, 21 июня.

Музыканту было 42 года. Он приехал в Лас-Вегас, чтобы выступить с рэпером Havoc (Кеджуан Мучита), другим членом Mobb Deep, на концерте.

Причина смерти Джонсона не раскрывается. По словам Йендоли, перед кончиной рэпера госпитализировали из-за осложнений, возникших от серповидноклеточной анемии.

Группа Mobb Deep наиболее известна благодаря треку Shook Ones Pt. II из альбома 1995 года The Infamous. Композиция вошла в список 50 величайших хип-хоп-песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Рэп-дуэт записал восемь студийных альбомов. Последняя пластинка под названием The Infamous Mobb Deep вышла в апреле 2014 года.

🙏🏾 QB RIP King P. Prodigy 4 Ever A post shared by Nasir Jones (@nas) on Jun 20, 2017 at 10:33am PDT

Хип-хоп-исполнитель Nas почтил память Prodigy в Instagram.