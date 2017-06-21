Тур в Испанию без перелета обошелся российской семье в 1,4 миллиона рублей

Российская семья из двух взрослых и двух детей заплатила почти 1,4 миллиона рублей за 12-дневный отдых в Испании текущим летом. Об этом представители туроператора BSI Group в среду, 21 июня, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

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В такую сумму путешественникам обошлась путевка на курорт Марбелья на юге Испании. В стоимость вошло проживание в пятизвездочном отеле, две индивидуальные экскурсии в города Гранада и Севилья, а также трансфер из аэропорта и обратно. Авиаперелет в цену тура включен не был.

Также сообщается, что средний чек на путевку в Испанию у клиентов BSI Group текущим летом составляет 65 тысяч рублей на одного человека. Туристы останавливаются в городах этой европейской страны на 3-4 ночи, на курортах — на 10-14 ночей.

В апреле стало известно, что российская семья купила путевку на июнь для отдыха в итальянском городе Кальяри. За тур на четырех человек длительностью 21 день путешественники заплатили 1,7 миллиона рублей.