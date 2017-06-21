Культура
 

Вышел трейлер фильма «До костей» про борьбу девушки с анорексией

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В сети появился трейлер драмы «До костей» (To the Bone) с Киану Ривзом и Лили Коллинз. Клип опубликован на YouTube-канале Netflix.

По сюжету молодая художница Эллен (Коллинз) страдает анорексией. Она попадает в специальную клинику, где врач (Ривз) пытается вылечить ее нетрадиционными способами.

Режиссером ленты выступила Марти Ноксон (сериалы «Баффи — истребительница вампиров» и «Инструкция по разводу для женщин»). В «До костей» также сыграли Кэрри Престон, Аланна Юбак и Алекс Шарп. Мировая премьера намечена на 22 января.

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