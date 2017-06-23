Leica посвятила камеры фотографу Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин

Компания Leica выпустила ограниченную коллекцию камер, посвященную американскому фотографу Джим Маршаллу. Об этом сообщает Luxurylaunches.

В комплект входит камера Leica M Monochrom и объектив SUMMILUX-M 50mm f / 1.4, изготовленные из латуни. Всего в коллекцию вошли 50 такх комплектов, цены на них пока не названы.

Leica Camera AG (сокращение Leitzsche Camera, по имени основателя — предпринимателя Эрнста Лейтца) — компания-производитель оптических приборов и точной механики. Основана в 1849 году в Германии. Занимается разработкой фотоаппаратов (с 1913 года). В 1924 году компания создала один из первых малоформатных компактных фотоаппаратов, благодаря чему название камеры стало нарицательным, вошло в фольклор и литературу (например, в стихотворении Константина Симонова «Корреспондентская застольная»: «С «лейкой» и с блокнотом,/А то и с пулеметом/ Сквозь огонь и стужу мы прошли»).

Джим Маршалл — американский фотограф, работал со многими мировыми рок-звездами, среди них были Боб Дилан, Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс и другие.