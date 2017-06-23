Подругу-гадалку бывшего южнокорейского президента отправили за решетку

Чхве Сун Силь, гадалка и подруга отправленного в отставку бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хне, приговорена к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Материалы по теме Тайные советники Выбирать политический курс президенту Кореи помогали гадалки, сектанты и жиголо

По словам судьи, Чхве Сун Силь совершила множество противоправных действий с целью заставить один из университетов страны принять ее дочь, а затем ставить ей высокие оценки. В тюрьму на короткие сроки отправлены и работники учебного заведения.

Следственные действия по другим преступлениям в отношении гадалки по-прежнему ведутся: не исключено, что к трем годам заключения добавятся и дополнительные наказания.

Пак Кын Хе была окончательно отрешена от власти 10 марта и помещена в следственный изолятор временного содержания. Причиной стал коррупционный скандал, связанный с Чхве Сун Силь. Следователи уверены, что глава государства была соучастницей получения взяток Чхве Сун Силь от руководства Samsung в обмен на поддержку бизнеса корпорации со стороны государства. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).