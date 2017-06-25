Британский парламент атаковали хакеры

Компьютерная сеть парламента Великобритании подверглась хакерской атаке. Об этом в субботу, 24 июня, пишет газета The Telegraph.

Указывается, что атака сделала невозможным удаленный доступ парламентариев к электронной почте.

Первое сообщение о кибератаке появилось вечером в пятницу, депутаты проинформировали компьютерных специалистов о проблемах с доступом.

Также запись о том, что парламент подвергся хакерской атаке появилась в аккаунте законодательного органа в Twitter.

— Commons Press Office (@HoCPress) 24 июня 2017, 16:48

«Мы зафиксировали несанкционированные попытки получение доступа к аккаунтам пользователей парламентской сети и расследуем этот инцидент в тесном сотрудничестве с Национальной службой кибербезопасности. (...) В качестве меры предосторожности мы временно ограничили удаленный доступ к аккаунтам в парламентской сети», — указывается в записи.

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12 мая в сети начал распространяться вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry), причинивший ущерб свыше 200 тысячам пользователей в 150 странах мира. Вредоносная программа кодирует информацию и требует заплатить за дешифровку выкуп в несколько сотен долларов.

16 мая компании Symantec и «Лаборатория Касперского» сообщили, что нашли доказательства того, что к глобальной кибератаке могут быть причастны хакеры из Северной Кореи. По данным экспертов, фрагменты кода, обнаруженные в ранней версии вируса WannaCry, использовались группировкой Lazarus.