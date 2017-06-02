Эксперт рассказал о роли КНДР в хакерской атаке WannaCry

Северная Корея уже давно уделяет серьезное внимание вопросам применения информационных технологий в военных целях. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая.

«Я думаю, что есть основания предполагать, что северокорейцы готовят "кибервоинов" или, иначе говоря, хакеров. В это вкладываются серьезные ресурсы. У КНДР в этом очень серьезный потенциал», — отметил он.

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По словам эксперта, с точностью определить, имеет ли хакерская группировка Lazarus отношение к атаке WannaCry, невозможно. Следы, указывающие на то, что хакеры работали из КНДР, могли быть оставлены специально, чтобы запутать тех, кто будет расследовать преступление.

«Но вообще у северокорейцев есть возможность применить такого рода методы (...) Возможно, это просто северокорейское предупреждение о том, что необязательно обладать ядерным оружием или же использовать его. Даже кибероружием можно нанести такой серьезный ущерб Америке, который будет больше, чем от ядерного оружия», — сообщил Толорая.

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал распространяться 12 мая и причинил ущерб свыше 200 тысячам пользователей в 150 странах мира. Вредоносная программа кодирует информацию и требует заплатить за дешифровку выкуп в несколько сотен долларов.

16 мая компании Symantec и «Лаборатория Касперского» сообщили, что нашли доказательства того, что к глобальной кибератаке могут быть причастны хакеры из Северной Кореи. По данным экспертов, фрагменты кода, обнаруженные в ранней версии вируса WannaCry, использовались группировкой Lazarus.