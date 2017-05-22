В Совбезе России оценили ущерб от глобальной хакерской атаки

Вирус WannaCry не нанес серьезного ущерба объектам критически важной информационной инфраструктуры России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, страна оказалась готова противостоять вирусу-вымогателю WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) благодаря государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, разрабатываемой в стране.

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Храмов добавил, что в 2016 году на информационные ресурсы России были атакованы более 50 миллионов раз. По сравнению с 2015 годом их число возросло троекратно, при этом более 60 процентов кибератак осуществлялись из других стран.

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал распространяться 12 мая и за это время затронул свыше 200 тысяч пользователей не менее чем в 150 странах мира. Вредоносная программа шифрует информацию и требует заплатить за дешифровку выкуп в размере, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что его создатели взяли за основу зловредную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США Eternal Blue.

16 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что, если бы за кибератакой стояли бы спецслужбы какой-либо страны, последствия от нее были бы гораздо серьезнее. В то же время он признал, что в нападении участвовали высококвалифицированные специалисты.