В Минобороны рассказали о бессилии вируса WannaCry перед отечественным ПО

Информационные ресурсы Министерства обороны России не получили никакого ущерба от вируса WannaCry, поскольку все хакерские атаки были своевременно выявлены и заблокированы. Об этом «Интерфаксу» во вторник, 16 мая, сообщил высокопоставленный источник в ведомстве.

Собеседник агентства пояснил, что в автоматизированных системах управления вооруженных сил используется исключительно сертифицированное отечественное программное обеспечение, применяющее специальные форматы данных и операционную систему. «Поэтому вирус WannaCry, использующий скрытые уязвимости распространенной операционной системы Windows, не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками», — подчеркнул он.

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Представитель Минобороны отметил, что компьютеры ведомства с доступом в интернет также защищены «современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки».

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал распространяться 12 мая и за это время затронул свыше 200 тысяч пользователей не менее чем в 150 странах мира. Вредоносная программа шифрует информацию и требует заплатить за дешифровку выкуп в размере, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что его создатели взяли за основу зловредную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США Eternal Blue.

14 мая президент компании Microsoft Брэд Смит допустил, что хакерская атака стала возможной из-за того, что ЦРУ и АНБ в своих интересах собирают информацию об уязвимостях в ПО. «Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks. Теперь украденные из АНБ данные затронули пользователей по всему миру», — отметил он, сравнив произошедшее с «кражей нескольких ракет "Томагавк" у армии».

Точку зрения Смита поддержал и президент России Владимир Путин. В то же время секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что, если бы за кибератакой стояли бы спецслужбы какой-либо страны, последствия от нее были бы гораздо серьезнее. В то же время он признал, что в нападении участвовали высококвалифицированные специалисты.