Рок-группа Breaking Benjamin приедет в Россию

Американская рок-группа Breaking Benjamin выступит с концертами в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 июня.

В Санкт-Петербурге мероприятие пройдет 11 августа в клубе А2 Green Concert. Московский концерт состоится 12 августа в клубе Stadium.

Билеты можно приобрести на сайте eventation.pro.

«Американские рокеры исполнят программу, состоящую из основных хитов группы, которые успели стать классикой мировой рок-музыки», — отмечается в пресс-релизе.

Breaking Benjamin — альтернативная рок-группа, основанная в 1998 году. В дискографии коллектива пять студийных альбомов. Последняя пластинка, Dark Before Dawn, вышла в 2015 году.