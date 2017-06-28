Иркутский электрик застрелил задолжавшего ему главу агентства недвижимости

Иркутские следователи установили мотив убийства директора агентства недвижимости «Советник», совершенного 26 июня. Об этом в среду, 28 июня, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель Иркутска, который на допросе рассказал, что три года назад он оказывал услуги электрика в доме потерпевшего. По каким-то причинам заказчик не расплатился с ним за проделанную работу. За это время сумма долга, по словам подозреваемого, увеличилась с 25 тысяч до 52 тысяч рублей.

Подозреваемый дает признательные показания. Решается вопрос о его аресте, отметили в СК.

По данным ведомства, около 11:00 часов по местному времени 26 июня в офис агентства недвижимости зашел мужчина и выстрелил из обреза в директора организации. После чего стрелок скрылся в неизвестном направлении.

В момент происшествия в офисе находились сотрудники и посетители. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.