Власти КНДР пригрозили смертью бывшему президенту Южной Кореи

Власти КНДР пообещали вынести смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и главе разведки страны Ли Бен Хо за подготовку покушения на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства государственной безопасности (МГБ), Министерства национальной безопасности (МНБ) и Генеральной прокуратуры КНДР, которое опубликовано агентством ЦТАК.

«Провозглашаем внутри страны и вне ее, что приговорим виновных в подготовке крупнейшего государственного террористического акта — изменницы Пак Кын Хе и главу марионеточной разведывательной службы Ли Бен Хо, разработавших и форсировавших вопиющие гнусные замыслы вредить нашему руководству, к высшей мере наказания», — говорится в документе.

Кроме того, в заявлении указано, что виновные не могут рассчитывать на пощаду, «даже если они умрут собачьей смертью».

5 мая Пхеньян обвинил Сеул и Вашингтон в подготовке убийства Ким Чен Ына. «Убийственные демоны Службы разведки [Южной Кореи] и ЦРУ завербовали северокорейского гражданина по фамилии Ким, который трудился на лесозаготовках в Хабаровском крае России в июне 2014 года, и путем идеологической обработки превратили его в террориста, исполненного отвращением и жаждой мести высшему руководству КНДР», — говорилось в официальном сообщении.

Как следует из его текста, первоначально планировалось, что во время одного из массовых мероприятий диверсант Ким приведет в действие взрывное устройство, в результате чего погибнут северокорейские руководители. Однако позже планы изменились: ликвидацию Ким Чен Ына было решено провести с использованием высокотоксичного биохимического вещества.