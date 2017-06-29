16-летний чемпион по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье

В Приморском крае 16-летний подросток умер во время занятий по спортивному ориентированию. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, юноша (его имя не называется) занимался не первый год и был чемпионом региональных и всероссийских соревнований.

«В марте 2017 года у несовершеннолетнего выявлено заболевание. То есть состояние его здоровья препятствовало дальнейшим занятиям в спортивной секции и участии в соревнованиях. Однако 17 июня 2017 года он был допущен к спортивным занятиям», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В октябре 2016 года в Новокузнецке (Кемеровская область) 13-летняя школьница потеряла сознание во время разминки в баскетбольной секции и скончалась по дороге в больницу. Известно, что девочка не страдала хроническими заболеваниями.