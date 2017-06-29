ФСИН похвалилась передовыми методами обучения подростков в колониях

Почти 70 процентов подростков, находящихся в исправительных колониях, успешно сдали Единый госэкзамен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве считают, что высокие показатели связаны с применением «передовых методов обучения и новых подходов к образовательному процессу».

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«На сегодняшний день единый государственный экзамен в 23 воспитательных колониях сдали 54 воспитанника и 14 ребят, находящихся в следственных изоляторах. Все выпускники успешно справились с финальными испытаниями», — отмечают в пресс-службе пенитенциарного ведомства.

В начале июня во ФСИН сообщили о сокращении числа несовершеннолетних в российских колониях. По данным ведомства на май 2017-го, в исправительных колониях находилось 1592 человека. За последние 15 лет подростков, отбывающих наказание в виде лишения свободы, стало в 10 раз меньше. Положительные изменения связывают с декриминализацией ряда статей Уголовного кодекса России.