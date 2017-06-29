Объявлены лауреата премии «Финансовая элита России 2017»

В Доме приемов МИД России при поддержке Генерального партнера Группы Компаний «МАНИ ФАННИ» состоялась XIII церемония вручения премии «Финансовая элита России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в пятницу, 30 июня, в редакцию «Ленты.ру»

Награды были вручены в номинациях «Гран-при», «Надежность», «Динамика развития», а также за результаты, инновации, достижения и проекты лидеров финансовой отрасли. На церемонии присутствовали руководители подразделений банков, страховых, управляющих, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций.

Лауреатами премии стали: Царев Кирилл Александрович, председатель правления, генеральный директор «Сбербанк Лизинг» – «За вклад в развитие лизинговой отрасли в России» (персональная номинация). Среди банков – «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Совкомбанк», СЕВЕРГАЗБАНК, «Промсвязьбанк», «Абсолют Банк», «Почта Банк», банк «Санкт-Петербург» и «Возрождение».

Среди страховых компаний: «Ингосстрах», страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», «Абсолют Страхование», «Согласие», «АРСЕНАЛЪ», «РЕСПЕКТ».

Страхование жизни: компания «Ингосстрах-Жизнь», страховая компания «РГС-Жизнь.

Среди управляющих компаний: группа управляющих компаний «РЕГИОН», «КапиталЪ», «Система Капитал», Capital Partners.

Среди инвестиционных и брокерских компаний: «Инвестиционная компания ФИНАМ», «РЕГИОН», группа компаний QBF, «Фридом Финанс» - проект Freedom24.ru, «Фридом Финанс», «Норд Капитал – количественные инвестиции».

Forex: АЛЬПАРИ.

Финансовые услуги: Global Finance, «Международный финансовый центр».

Среди негосударственных пенсионных фондов: «НПФ Сбербанка», НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления», «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «Согласие».

Лизинг: Газпромбанк Лизинг

Факторинг: «ЮниФактор»

Среди микрофинансовых организаций: Микрофинансовая Компания «МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН», Система моментального электронного кредитования Webbankir, Лига денег, МФК «До зарплаты».

Корпоративная социальная ответственность: Благотворительный фонд АЛЬПАРИ – «Региональный благотворительный фонд года»

Общественная премия в области финансов «Финансовая элита России» вручается с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, в пенсионной сфере, в сфере лизинга, факторинга, микрофинансирования, аудиторских и консалтинговых услуг.