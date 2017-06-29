Ползущие на свету жидкие кристаллы показали на видео

Ученые из Технического университета Эйндховена в Нидерландах и Кентского государственного университета в США разработали материал, способный изгибаться под воздействием света и, таким образом, перемещаться. Видео, в котором демонстрируются свойства полимера, доступно на сайте EurekAlert!.

Несмотря на то, что вещество, состоящие из жидких кристаллов, прозрачно, оно полностью поглощает фиолетовый свет. Это приводит к тому, что одна сторона полимера сжимается, а другая расширяется. Если свет падает на предварительно изогнутый кусочек материала, то по последнему начнут проходить волны. В зависимости от расположения изгибов полоска может «убегать» от источника света или приближаться к нему.

По словам исследователей, полимер способен передвигаться со скоростью гусеницы. Разработчики считают, что из материала можно создавать простейших роботов для транспортировки предметов, а также очищать поверхность солнечных элементов.