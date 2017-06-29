Оливер Стоун приедет в Москву и расскажет об «Интервью с Путиным»

Американский режиссер Оливер Стоун выступит на форуме Synergy Global Forum в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

В ходе выступления кинематографист ответит на три вопроса: почему он решил сделать интервью с президентом России Владимиром Путиным, какие у него впечатления от общения с российским главой и что он думает о перспективах развития отношений России и США.

Организатором форума выступит университет «Синергия». Synergy Global Forum пройдет 27-28 ноября в «Олимпийском».

«Для нас большая честь принимать в Москве Оливера Стоуна — человека, чье творчество вдохновляет людей из разных поколений и предлагает независимый взгляд на важнейшие события мировой истории, проблемы современного общества. Убеждены, что выступление господина Стоуна будет интересным и полезным для нашей аудитории, которая, можно сказать, выросла на его фильмах», — отметил исполнительный директор «Синергии» Вадим Лобов.

В мероприятии примут участие около 15 тысяч человек из России, стран СНГ и Европы.

На форуме также выступят экономист и автор теории «Черного лебедя» Нассим Николас Талеб, мотивационный оратор Ник Вуйчич, автор бестселлера «Скорость доверия. То, что меняет все» Стивен Кови-младший, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, а также американский тренер по лидерству и менеджменту Маршалл Голдсмит.

27-28 октября Synergy Global Forum также впервые пройдет в Нью-Йорке.