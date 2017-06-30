Мощный взрыв произошел в кипрском городе Лимассол

У входа в один из бизнес-центров в городе Лимассол на Кипре произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Cyprus News Agency.

По данным полиции, бомба сработала в 04:20 утра по местному времени (совпадает с московским). В результате взрыва здание получило серьезные повреждения.

По информации Cyprus Mail, в бизнес-центре располагается компания, принадлежащая 33-летнему иностранцу. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция начала расследование.

17 марта в Лимассоле произошел взрыв возле офиса русской радиостанции Russian Wave. В результате происшествия в здании возник сильный пожар. О жертвах и пострадавших не сообщалось.