NtechLab вступила в Русское биометрическое общество

Компания NtechLab стала действующим членом Русского биометрического общества (РБО) — единственного профессионального объединения российских производителей биометрического оборудования и разработчиков программного обеспечения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В рамках сотрудничества с другими членами РБО NtechLab будет развивать биометрические технологии, обеспечивая их применение во всех отраслях экономики, что позволит повысить качество жизни людей, а также внедрять полезные сервисы и давать компаниям новые инструменты для развития бизнеса.

Биометрические технологии уже стали элементом повседневной жизни — например, тысячи людей используют их для разблокировки своих смартфонов. Задача NtechLab и других членов РБО — сделать эти технологии еще более эффективными и обеспечить их внедрение в новых устройствах и сервисах.

«Биометрия стала одной из высокотехнологичных отраслей, где российские компании не только не отстают от ведущих мировых игроков, но и занимают лидирующие позиции, что в перспективе позволит нам содействовать продвижению других отраслей экономики страны. NtechLab участвовала в ряде наиболее авторитетных международных конкурсов, где наши решения были признаны лучшими, оставив позади, в частности, компанию Google, вложившую в R&D более 12 миллиардов долларов в 2016 году. Я уверен, что сотрудничество с другими российскими игроками рынка биометрии в рамках партнерства с РБО поможет нам еще быстрее развивать передовые технологии идентификации и этот сегмент в целом», — отметил генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

«Мировой рынок решений в области биометрии, по разным оценкам, может превысить $40 млрд к 2020 году. Российские компании занимают значимую часть этого сегмента, во многих направлениях они являются лидерами, что подтверждается результатами различных международных конкурсов, а также инвестициями от крупнейших международных компаний и фондов. В рамках РБО российские игроки рынка биометрии могут не только обмениваться опытом и определять приоритетные направления развития на будущее, но и закладывать потенциал, который обеспечит нам лидирующие позиции на мировом рынке», — подчеркнул директор РБО Данила Николаев.