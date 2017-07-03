Сотрудницу ООН обокрали на 1,4 миллиона рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже у иностранной туристки сумки с вещами на 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в понедельник, 3 июля, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 30 июня в книжном магазине на Невском проспекте. «Преступник совершил кражу рюкзака с деньгами, фотоаппаратом, ювелирными изделиями и другим имуществом на общую сумму около 1,4 миллиона рублей у 54-летней иностранной гражданки, туристки», — говорится в сообщении.

Полиция уже задержала подозреваемого в преступлении — им оказался 36-летний безработный мужчина, у которого изъяли часть похищенного. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщил источник «Интерфакса», пострадавшая работает программным менеджером в Организации Объединенных Наций (ООН). По данным собеседника агентства, женщина — гражданка Иордании.

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