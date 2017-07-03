Культпросвет
 

Мединский откроет фестиваль фильмов об искусстве PERFORM

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Владимир Мединский
Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова откроют фестиваль кино об искусстве PERFORM. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль будет проходить в течение июля на трех площадках: в Третьяковке, центре дизайна Artplay и киноцентре «Октябрь».

Билеты можно приобрести на сайте.

На открытии 4 июля покажут фильм фонда Louis Vuitton и телеканала Arte «Сергей Щукин. История коллекционера».

Смотр будет включать в себя несколько программ: «Золотой век модернизма», «Провокаторы и легенды» и программа специальных показов.

На фестивале будут продемонстрированы такие картины, как «Эгон Шиле. Смерть и дева», «Вандалы», «Страус, обезьяна и могила», «Последний шедевр Дали», «Несравненная Роуз Хартман» и «Пространство для жизни Роберта Уилсона».

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