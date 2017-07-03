Красноярский бегун умер во время полумарафона «Июльская жара»

В Красноярске во время проведения полумарафона «Июльская жара» скончался 22-летний мужчина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном главке МВД.

По факту произошедшего начата проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Мероприятие проходило в воскресенье, 2 июля. Как сообщили в Главном управлении о физической культуре, спорту и туризму городской администрации (Красспорт), мужчина бежал дистанцию в 21,1 километра, и почти достиг до финиша.

«Ему не хватило около 100 метров, однако организм не выдержал нагрузки. Дежурившая на полумарафоне частная служба "Первая скорая помощь" в течение одной - двух минут начала оказывать помощь молодому человеку, однако помочь ему не смогла», — рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря Красспорта Анна Саха. Она добавила, что еще трое участников полумарафона среднего возраста были госпитализированы.

Самый массовый полумарафон за Уралом «Июльская жара» прошел в этом году в пятый раз. Участники забега самостоятельно определяли для себя дистанцию. Так, они могли выбрать маршрут длинной 21,1 километра, 5 или 1 километр.

В марте во время экстремального марафона, проходившего на льду озера Байкал, умер 35-летний спортсмен из Москвы. По предварительным данным, у мужчины произошла внезапная остановка сердца.