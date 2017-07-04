Тереза Мэй отложила публикацию доклада о финансировании британских экстремистов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй затягивает публикацию результатов расследования МВД об иностранном финансировании экстремизма в Соединенном Королевстве. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает The Independent.

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Доклад был составлен в январе прошлого года, когда министерство внутренних дел возглавляла сама Мэй. По словам одного из лидеров британской партии «зеленых» Каролины Лукас, в центре расследования скорее всего находилась Саудовская Аравия.

Издание предполагает, что задержка публикации связана с боязнью Лондона испортить отношения с Эр-Риядом.

Лукас назвала решение Мэй отложить публикацию отчета поразительным и потребовала объяснить, было ли оно принято под дипломатическим давлением, передает The Guardian.

С момента вступления в должность премьера Мэй пытается укрепить отношения Британии со странами Персидского залива, в частности, с Саудовской Аравией. Как отмечает издание, после формального запуска Brexit в марте Саудовская Аравия стала одной из первых стран, которую посетила премьер.