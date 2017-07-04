«ВТБ Капитал» стал лидером рэнкингов Dealogic по итогам первого полугодия

Компания «ВТБ Капитал», входящая в группу ВТБ, заняла первые позиции в рэнкингах Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов по M&A сделкам в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы в первом полугодии 2017 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в финансовой организации.

Инвестбанк стал абсолютным лидером на локальном рынке долгового капитала как по количеству, так и по объему размещений. «ВТБ Капитал» занял 36,3 процента доли рынка, выступив организатором 32 сделок общим объемом 3,5 миллиарда долларов. На международном долговом рынке по России «ВТБ Капитал» организовал 19 сделок объемом 4,8 миллиарда долларов, доля рынка составила 26,4 процента.

Согласно рэнкингу Dealogic, инвестбанк занял первое место и на международном рынке долгового капитала в СНГ с долей рынка почти 20 процентов, организовав 19 сделок объемом 4,8 миллиарда долларов. Кроме того, «ВТБ Капитал» стал лидером по размещениям на DCM-рынке в странах Центральной и Восточной Европы, где организовал 51 сделку общим объемом 8,3 миллиарда долларов с долей рынка в 12,6 процента. Также «ВТБ Капитал» занял ведущие позиции на рынке еврооблигаций в странах Центральной и Восточной Европы.

По данным Dealogic, «ВТБ Капитал» занял первую строчку среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала в России и СНГ. На локальном рынке инвестбанк выступил организатором 4 сделок общим объемом 340 миллионов долларов, что позволило занять 14,6 процента российского ECM-рынка.

В первом полугодии 2017 года «ВТБ Капитал» выступил консультантом подавляющего большинства M&A сделок в России и СНГ по сравнению с другими международными и российскими банками. В результате, доля «ВТБ Капитал» на локальном рынке составила около 33 процентов, инвестбанк выступил консультантом 6 M&A-сделок общим объемом 2,9 миллиарда долларов. На M&A-рынке в СНГ «ВТБ Капитал» занял около 31 процента рынка, выступив консультантом 6 транзакций общим объемом 2,9 миллиарда долларов.

«В первом полугодии 2017 года успешно реализованные сделки "ВТБ Капитал" на рынках ECM и DCM, а также в сфере M&A, позволили нам в очередной раз возглавить рэнкинги Dealogic. У нас солидный pipeline транзакций до конца года, мы видим, что спрос клиентов на наши услуги растет, поэтому мы рассчитываем, что сможем сохранить лидирующие позиции на инвестиционно-банковском рынке в России и за рубежом», — заявил гендиректор «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий.