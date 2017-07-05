Испанские феминистки под барабанный бой выступили против сексуального насилия

В испанской Памплоне сотни феминисток протестовали против преступлений сексуального характера, число которых резко увеличивается во время проведения традиционного фестиваля в этом городе. Видео публикует Ruptly. Активистки прошли маршем по улицам под барабанный бой, скандируя речевки с призывами остановить сексуальное насилие.

Фиеста Сан-Фермин проводится в Памплоне ежегодно на протяжении более 800 лет и длится одну неделю с 6 по 14 июля. наибольшую известность празднику принес энсьерро — бег по улицам города от 12 разъяренных быков. Принять участие в рискованном развлечении могут все желающие.